L’estate sta giungendo al termine e si sente aria di cambiamenti, perché quindi non approfittare della nuova offerta di ho. Mobile? Solo fino al 31 agosto potrai sottoscrivere una nuova tariffa ricca di vantaggi e molto economica! Tra tutte le offerte estive questa è sicuramente una delle più allettanti.

Attivando la promozione avrai a disposizione 100 Giga per navigare quanto vuoi, dove vuoi, spendendo pochissimo. Basterà recarsi sul sito ufficiale dell’operatore e con un solo click potrà essere tua. In alternativa puoi andare in un qualsiasi store e chiedere tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Tuttavia, vi avvisiamo che ci sono delle limitazioni riguardanti la portabilità, quindi leggete bene ogni dettaglio. Nel frattempo scopriamo insieme qualcosa in più!

Ho. Mobile straccia la concorrenza con la nuova offerta

La promo è disponibile per tutti i clienti che provengono da Iliad e dagli altri operatori MVNO. Ma quanto costa? Solo 5,99€ ogni mese! Inoltre, non sarà necessario inserire alcun dato bancario, potrete pagare il tutto con il vostro credito telefonico.

L’offerta include 100 Giga di dati, ma non finisce qui. Avrai anche chiamate e messaggi illimitati, permettendoti di telefonare chiunque vogliate in tutto il Paese, sia su telefoni fissi che mobili. Attivando la promo online, la SIM verrà spedita gratuitamente a casa tua o potreste ritirarla in una qualsiasi edicola pagando anche in contanti.

Oltretutto ho. Mobile ti permetterà di navigare super velocemente grazie al servizio 4G. Ancora una volta vi avvisiamo che avete a disposizione pochissimo tempo!