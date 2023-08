Ogni anno è possibile assistere al lancio dell’ultimissimo smartphone del momento, presentato come il risultato finale dei più recenti studi e sviluppi in ambito tecnologico.

Grazie al quale si avrà la possibilità di accedere a tutti i servizi, le funzionalità e le applicazioni più all’avanguardia del momento.

Indipendentemente dal costo di acquisto, il debutto di un nuovo modello di cellulare suscita sempre un grande entusiasmo da parte dei consumatori. Basta pensare alle file di persone presenti fuori i negozi della Apple, dal momento in cui l’azienda annuncia la commercializzazione dell’ultima versione di iPhone disponibile sul mercato.

Ebbene sì, ad oggi, al di là dell’utilità in sé, possedere uno smartphone, è diventato una vera e propria moda. Essere in possesso dell’ultimo modello nonché un indicatore ufficiale di status sociale.

A tal proposito, esistono proprio alcune categorie di persone disposte a pagare una vera e propria fortuna per riuscire ad accaparrarsi il modo di cellulare più costoso e raro del momento.

Infatti, per chi non ne fosse a conoscenza, esistono davvero alcuni smartphone dal valore di oltre un milione di euro. Modelli unici al mondo e realizzati per personalità importanti.

La lista degli Smartphone più costosi e ricercati al mondo

Di seguito, ecco la lista degli smartphone più costosi e particolari esistenti al mondo.

FALCON SUPERNOVA IPHONE 6, PINK DIAMOND. Al primo posto tra gli smartphone più costosi del mondo, non poteva non esserci un iPhone, dal valore di ben 48,5 milioni di dollari, che corrispondono a circa 44,87 milioni di euro.

Realizzato nel 2004, il Falcon Supernova è interamente rivestito in oro 24 carati e, presenta sul retro, un enorme diamante rosa che non passa assolutamente inosservato.

L’unica persona al mondo a possedere questo modello, è la moglie dell’uomo più ricco dell’Asia.

STUART HUGHES IPHONE 4S ELITE GOLD Lo smartphone è stato completamente realizzato a mano e si compone di ben 500 diamanti da 100 carati ognuno, mentre Il pulsante principale e la parte posteriore sono in oro 24 carati.

Oltre a ciò il pulsante principale si compone anche di 53 diamanti più piccoli ed uno centrale più grande, dal taglio particolari e di 8.6 carati.

Il prezzo del dispositivo è di 9.4 milioni di dollari, ovvero circa 8.70 milioni di euro.

STUART HUGHES IPHONE 4 DIAMOND ROSE EDITION

Lo smartphone in oro rosa massiccio, è il risultato di una seconda collaborazione tra iPhone e il brano Stuart Hughes.

Esso si compone di ben 500 diamanti da 100 carati ognuno.

Il pulsante principale presenta un unico grande diamante rosa dal taglio di 7.4 carati, mentre il logo Apple posteriore è decorato con ben 53 piccoli diamantini.

Il prezzo del dispositivo è di 8 milioni di dollari, ovvero circa 7.40 milioni di euro.

VIRTUE SIGNATURE COBRA. Questo telefono cellulare (foto in evidenza) appartiene ad una serie limitata di appena 8 dispositivi. Progettato dalla nota società francese di gioielli Boucheron Vertu e realizzato, completamente a mano, nel Regno Unito.

Esso è totalmente placcato in oro, tuttavia l’elemento che salta di più all’occhio è sicuramente la piccola scultura del cobra che avvolge l’intero dispositivo.

Il piccolo cobra in oro massiccio, si compone di circa 439 rubini e 2 smeraldi che compongono gli occhi del serpente. Dal valore di 310.000 dollari, nella nostra valuta corrispondono a circa 286.000 euro.