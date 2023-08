CoopVoce EVO 200, l'offerta che distrugge Vodafone è gratis

Tutte le offerte che girano intorno al mondo della telefonia mobile ormai convergono in un unico punto: il risparmio. Gli utenti vogliono avere tutto senza pagare troppo, proprio come si auspicavano già anni fa. Prima però le promozioni mobili costavano davvero tanto, soprattutto quando si voleva avere tanti giga. Oggi esistono delle aziende che riescono a conciliare tutto, quantità, qualità e soprattutto convenienza. Il nome più citato in assoluto è quello di un gestore virtuale che risponde al nome di CoopVoce.

Le sue offerte sono diventate famose proprio per la grande abbondanza di contenuti, ma soprattutto per i prezzi. Bisogna prendere al volo le occasioni quando capitano ed è per questo che CoopVoce propone spesso prezzi eccezionali. Proprio attualmente sul sito ufficiale ci sono delle promozioni straordinarie, ma una su tutte ruberebbe la scena. Si tratta della nuova EVO 200, promo piena di minuti, SMS e giga. Il prezzo è bassissimo ma restano solo 12 giorni per riuscire a sottoscriverla.

CoopVoce: gli utenti possono avere la nuova EVO 200, ecco cosa contiene e quanto costa

Esattamente tre settimane fa, l’azienda ha lanciato la sua nuova offerta che ha soppiantato quella da 180 giga. Stiamo parlando della nuova EVO 200, promo che con soli 7,90 euro al mese concede davvero tutto.

Bisogna partire dall’inizio: ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 messaggi verso tutti. Non finisce ovviamente qui, visto che ci sono anche 200 giga disponibili per navigare sul web in 4G.

La promo può essere attivata a questo prezzo speciale entro il prossimo 6 settembre, per cui vi consigliamo di fare presto.