Una truffa decisamente pericolosa sta facendo letteralmente impazzire milioni di utenti in tutto il mondo, il suo nome è phishing, e porta il consumatore a perdere tutti i propri risparmi in pochi secondi, con il totale prosciugamento del conto corrente bancario.

Il pericolo è sempre in agguato, ma non per colpa della banca o dell’istituto di credito, bensì del consumatore finale, che andrebbe a tutti gli effetti a consegnare i dati di accesso all’istituto di credito, fornendo loro le credenziali con le quali accedere direttamente al conto corrente bancario.

Conti correnti prosciugati, ecco come vi rubano tutto

Il fenomeno del phishing affonda le radici nel passato, sebbene ancora oggi è da ritenersi una delle pratiche più utilizzate al mondo per truffare il prossimo, proprio a causa dell’inesperienza degli utenti. Il tutto ha inizio con l’invio di un messaggio di posta elettronica, o spesso un SMS, con il quale il malvivente va a tutti gli effetti a fingersi l’istituto di credito di cui si è clienti, così l’utente pensa di ricevere una comunicazione ufficiale, quando in realtà non è così.

Il passo successivo consiste più che altro nell’invogliare lo stesso utente a premere un link interno, con il quale venire indirizzati direttamente al sito ufficiale, ma che ufficiale non è, proprio per lo stesso motivo, in quanto è stato creato dal malvivente ad immagine e somiglianza dell’originale, salvandolo tuttavia su un server gestito da quest’ultimo. Ciò si tramuta nella possibilità di leggere tutto quanto viene scritto, comprese le credenziali.