I rapporti tra la piattaforma streaming Dazn e la Codacons si fanno sempre più complicati.

La Codacons è un’ associazione senza scopo di lucro che si occupa del coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

Essa, di recente, si è scagliata contro Dazn, facendosi portavoce di alcuni reclami e critiche emesse dagli iscritti alla piattaforma.

Codacons e le lamentele degli utenti

Tali lamentele, portate alla luce dalla Codacons, riguardano quanto avvenuto durante la trasmissione della partita della prima giornata della Serie A 2023/2024, infatti secondo quanto dichiarato dagli utenti si è assistito ad un forte ritardo durante la trasmissione live delle partite.

Tale ritardo è stato confermato dal fatto che, nel momento in cui gli iscritti alla piattaforma, hanno tentato di accedere alle partite contemporaneamente su due dispositivi diversi, hanno notato un disallineamento temporale piuttosto evidente.

Non è la prima volta che la Codacons si scaglia contro Dazn.

L’associazione aveva già ampiamente criticato la piattaforma per l’aumento dei prezzi degli abbonamenti, giustificati dalla promessa di una migliore qualità ed esperienza d’uso da parte degli utenti.

Ovviamente di fronte alle lamentele riguardanti la prima trasmissione in assoluto della stagione, la Codacons domanda quali siano effettivamente queste migliorie che Dazn aveva promesso di applicare.

Per questa ragione l’Autorità si impegna a tenere sotto controllo l’operato della piattaforma ed, in caso di disservizi, si mostra anche disposta a bloccare temporaneamente il servizio commerciale.

A Dazn non rimane altro che cerca di rigare dritto, poiché Codacons non perdona !