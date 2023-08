Lo smartphone è ormai parte integrante della nostra società e in tutte le culture moderne è difficile trovare un individuo che non utilizzi il cellulare.

Il telefono cellulare è sicuramente uno strumento estremamente utile che può migliorare la qualità della vita ottimizzando i tempi e aiutando a svolgere una serie di funzioni. Con lo smartphone si possono infatti svolgere numerose azioni come lavorare, ascoltare musica, calcolare le calorie perse durante un’attività fisica e molto altro.

Questo strumento non viene solo utilizzato dagli adulti ma purtroppo anche dai bambini. Nonostante la Società Italiana di Pediatria sconsigli fortemente l’utilizzo di cellulari, tablet e computer per i bambini di età inferiore ai due anni, nella realtà sono molti i genitori che permettono l’uso di questi dispositivi.

L’utilizzo eccessivo di questi dispositivi da parte dei bambini potrebbe causare ritardi cognitivi, eccessiva rabbia e forte rischio di obesità. Malgrado questo pare che l’impiego di questi strumenti sia un’abitudine ben radicata difficile da estirpare.

Per questo motivo non ci resta che correre ai ripari e provare a limitare i danni.

Le applicazioni da evitare per i bambini

Per mitigare le conseguenze negative dagli Stati Uniti arriva un sito che permettere di proteggere la sicurezza dei bambini online. Il sito si chiama The App Danger Project e il suo funzionamento è estremamente semplice.

Si tratta di un sito web che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di passare in rassegna tutte le recensioni delle applicazioni presenti su Google Play o App Store con lo scopo di segnalare quelle negative e non appropriate per i minori.

In questo modo i genitori possono decidere di bloccare le app ritenute pericolose per i propri piccoli e proteggerli da contenuti espliciti e non adatti alla loro età.