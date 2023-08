WhatsApp e il nuovo trucco per SPIARE gratis gli utenti

Gli ultimi tempi hanno messo in evidenza tante funzioni interessanti per quanto riguarda il mondo della messaggistica istantanea. Dopo aver visto i miglioramenti di Telegram, WhatsApp ha voluto spingere il piede sull’acceleratore per migliorarsi ulteriormente, acquisendo sempre più complimenti dal suo pubblico. Effettivamente il 2023 è stato pieno di aggiornamenti che hanno aumentato il numero di funzionalità disponibili, portando nuove aggiunte interessanti.

Oggi però non siamo qui per parlare di queste, ma di una soluzione che potrebbe far comodo a molte persone che tentano di spiare ogni giorno il prossimo.

WhatsApp: c’è un nuovo trucco da utilizzare per spiare i movimenti delle persone nell’app, ecco come fare

Diversi utenti hanno già sentito parlare durante gli scorsi mesi di una nuova applicazione di terze parti da scaricare in maniera gratuita. Il nome da ricordare è quello di Whats Tracker, applicativo al momento legale che permette di scoprire i movimenti di ogni persona all’interno di WhatsApp.

Il tutto funziona in maniera molto semplice, partendo dal download dell’applicazione direttamente in formato apk. Una volta fatto questo e concesse le relative informazioni di base, bisognerà solo scegliere i numeri dalla propria rubrica di cui tenere traccia durante la giornata.

In questo modo sarà possibile scoprire gli orari di entrata e di uscita all’interno di WhatsApp con tanto di notifica. Questa arriverà direttamente ogni volta che l’utente monitorato entrerà o uscirà.

Ovviamente alla fine della giornata ci sarà anche un report completo con tutti gli orari. L’applicazione, come già detto, è gratuita e al momento non è assolutamente bandita.