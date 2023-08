WhatsApp rappresenta l’esempio perfetto di una chat in perenne evoluzione. La piattaforma di messaggistica istantanea, nel corso di quest’estate prossima alla conclusione, ha messo a disposizione dei suoi iscritti una serie di upgrade molto interessanti, tra la possibilità di utilizzare uno stesso profilo su più device e la possibilità di modificare messaggi già inviati.

Se c’è un fronte su cui WhatsApp spinge da sempre per i suoi upgrade è quello relativo alla sicurezza. A tal proposito, una novità aggiuntiva farà felici tutti gli utenti.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

In linea a quanto anticipato dai leaker di WABetaInfo, a breve gli sviluppatori metteranno sul banco un nuovo upgrade per il portale desktop WhatsApp Web. Come già possibile per la versione mobile, anche la versione per dispositivi fissi della chat ora sarà in grado di proteggere le chat degli utenti con una password.

Con il prossimo upgrade, una volta certificata l’inattività dell’utente, WhatsApp andrà ad applicare di default un blocca schermo cui seguirà una richiesta di una password per l’accesso a tutte le conversazioni ed alle chat. In linea a quanto previsto già per la versione mobile, ovviamente la password sarà un’opzione facoltativa per gli utenti che potranno attivare e disattivare a loro piacimento tale strumento attraverso il menù delle Impostazioni.

Ancora sono incerti i tempi di roll out per questo aggiornamento, ma le tempistiche non dovrebbero spingersi oltre qualche settimane. Attraverso questa novità le conversazioni degli utenti di WhatsApp saranno protette definitivamente, sia su mobile che su desktop.