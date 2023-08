Vodafone lancia la sfida di fine estate a Iliad e agli altri operatori low cost. Durante questi ultimi giorni di agosto i clienti che scelgono il provider francese potranno optare per una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose. Obiettivo prioritario dell’operatore è acquisire nuovi clienti con le operazioni di portabilità.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per agosto

La migliore proposta che Vodafone mette in campo per i suoi abbonati è certamente la Special 100 Giga. Nel dettaglio, tutti coloro che scelgono questa promozione avranno accesso a minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete, laddove disponibile anche attraverso la tecnologia del 5G.

I clienti che scelgono la Special 100 Giga dovranno pagare una quota mensile per il rinnovo davvero vantaggiosa, pari a soli 9,99 euro. Come di consueto, in aggiunta a questo prezzo mensile sarà necessario aggiungere una quota una tantum il cui valore è di 10 euro per la ricezione della SIM.

Sempre in ottica di continuità rispetto al recente passato, i clienti di Vodafone avranno anche una garanzia molto interessante come il prezzo bloccato nei sei mesi che seguono la sottoscrizione della SIM. Non saranno quindi possibili rimodulazioni sui costi nel semestre successivo all’attivazione di Special 100 Giga.

Gli abbonati che sono interessati a questa ricaricabile potranno chiedere l’effettiva attivazione presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Solo i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.