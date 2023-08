I prezzi del nuovo volantino di casa Unieuro lasciano davvero tutti gli utenti a bocca aperta, arrivano oggi gli sconti più interessanti dell’anno, con fortissime riduzioni sulla spesa finale che ogni singolo consumatore deve sostenere in fase d’acquisto.

Il risparmio da Unieuro è davvero più unico che raro, il volantino riparte da dove si era effettivamente fermato, mettendo a disposizione del consumatore finale un rapporto qualità/prezzo conveniente e convincente, che si conclude con la possibilità di acquisto tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa, e la consegna a costo zero direttamente al proprio domicilio.

Unieuro, queste sono le nuove offerte del momento

Sul sito ufficiale di Unieuro, nell’attesa di conoscere nel dettaglio la nuova campagna promozionale, si possono trovare tante buone occasioni che ampliano ulteriormente le possibilità di accesso da parte dei consumatori.

Il mondo Apple è travolto da una ondata di riduzioni di prezzo, come nel caso di Apple iPhone 11, acquistabile a 549 euro, per quanto riguarda la variante che presenta 128GB di memoria interna, oppure anche Apple AirTag, che ha un costo effettivo di soli 29 euro. Sempre restando in ambito Apple, non possiamo non parlarvi di iPhone 14 Pro Max, disponibile all’acquisto a 1289 euro, oppure anche del fratello minore della generazione precedente: Apple iPhone 13, disponibile a 799 euro.

Tutti gli sconti del volantino sono elencati direttamente al seguente link, coloro che vorranno acquistare lo dovranno fare il prima possibile, poiché le scorte disponibili sono estremamente limitate.