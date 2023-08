Caricare lo smartphone di notte, quanti di voi non l’hanno mai fatto negli ultimi anni? scommettiamo tantissimi, ed indubbiamente fate bene, poiché è l’unico momento della giornata in cui siete certi di non aver fisicamente bisogno del vostro amato dispositivo mobile.

La pratica di per sé non è deprecabile, ultimamente i produttori degli smartphone hanno attivato piccole contromisure per preservare la durata della batteria, impostando variazioni software che permettono a tutti gli effetti una ricarica più lenta e misurata rispetto al solito. Sono necessarie tuttavia alcune precauzioni per evitare problemi ben più gravi.

Smartphone, la ricarica notturna può causare danni

La ricarica notturna inizia a diventare pericolosa nel momento in cui l’utente dovesse decidere di posizionare lo smartphone sotto le coperte (anche dimenticandoselo, sia chiaro), per il semplice motivo che nel corso della ricarica la batteria si surriscalda pesantemente, e nel caso in cui non trovasse il giusto sfogo, rischierebbe di fondersi o addirittura di incendiarsi.

Il pericolo d’incendio è reale, e per questo motivo non dovete assolutamente prendere la notizia sotto gamba, l’attenzione deve essere sempre posta ai massimi livelli, onde evitare problematiche ben più gravi di quanto immaginiate. Volete ricaricare lo smartphone di notte? va benissimo, basta posizionarlo in terra o sul comodino, dove abbia tutto lo spazio necessario per raffreddarsi senza problemi.

Sapendo infine che ogni dispositivo mobile emette un determinato quantitativo di radiazioni, sconsigliamo di tenerlo acceso durante la notte sul comodino.