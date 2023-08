Un eccessivo utilizzo degli smartphone potrebbe provocare un loro malfunzionamento interno ed un surriscaldamento, fino a giungere ad una vera e propria esplosione.

Ovviamente l’esplosione di uno smartphone è un evento piuttosto raro, ma che potrebbe comunque accadere, in quanto si sono già verificate situazioni simili.

Ad ogni modo, prima di parlare delle possibili cause che possono determinare l’esplosione del vostro dispositivo, si consiglia comunque di seguire alcune semplici “regole di comportamento”, per tutelare la vostra ed altrui salute e per preservare lo stato ottimale del vostro cellulare.

Evitate sempre di caricare il telefono vicino al letto quando dormite;

Utilizzare caricatori esclusivamente di marca;

Fate raffreddare il vostro dispositivo;

Acquistate smartphone solo da commercianti affidabili.

Gli smartphone e le principali cause di esplosione

Al fine di garantire la vostra sicurezza e per non restare impreparati, di seguito vi indichiamo tutte quelle situazioni che potrebbero compromettere il funzionamento del vostro cellulare e che potrebbero causare un’esplosione vera e propria.