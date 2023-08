Radiazioni smartphone, il pericolo nascosto: la lista dei più radioattivi

Uno smartphone conosciuto secondo tutti gli aspetti che lo caratterizzano, i quali non riguardano solo le specifiche tecniche. Molti utenti non valutano quello che è il coefficiente riguardante le radiazioni del proprio telefono, cosa che invece non dovrebbe passare in secondo piano.

Ovviamente bisogna stare tranquilli visto che le ricerche non hanno evidenziato particolari correlazioni tra malattie e radiazioni emesse dagli smartphone. Le onde elettromagnetiche di questi dispositivi non sono infatti determinanti per modificare il DNA o per far scaturire una malattia.

Le radiazioni degli smartphone, questi sono i dispositivi più radioattivi in commercio

Come potete notare qui in basso c’è la lista completa con tutti i dispositivi, molti di questi famosi, che hanno il coefficiente più alto. Le radiazioni infatti vengono emesse in quantità maggiore rispetto a molti altri telefoni, ma ripetiamo che non c’è bisogno di preoccuparsi.

Non basta molto per controllare qual è il coefficiente, visto che è scritto sulla scatola di ogni smartphone. Se non lo trovate lì, lo troverete nel libretto delle istruzioni.