Oggi vogliamo parlarvi di Tenda Smart Plug Beli SP3, una Presa Smart compatibile sia con Alexa, Google Home che con Amazon Echo.

Il prodotto si trova in offerta sulla piattaforma Amazon e potrebbe tornarvi utile in moltissimi casi. Scopriamo insieme alcune delle sue caratteristiche.

Tenda Smart Plug Beli SP3 in offerta su Amazon

Controlla facilmente i tuoi dispositivi elettrici indipendentemente dalle distanze tramite app su IOS o Android. Smart plug compatibile con più piattaforme intelligenti, Alexa, Google Home e IFTTT. Gestione scientifica del tempo di utilizzo delle apparecchiature elettriche, la presa wifi collegata spegne automaticamente qualsiasi dispositivo collegato in base all’opzione dell’applicazione.

Simulazione intelligente delle attività umane, apertura e chiusura della luce in momenti diversi, la presa multipla connessa migliora la sicurezza della casa mentre non ci si trova. Tutto questo grazie alla modalità assente. Il produttore chiarisce che quando provi a sincronizzare con Alexa, se il messaggio persiste che la password dell’account non è corretta, controlla se la maiuscola dell’account e-mail inserito è corretta. Dovrebbe essere anche lo stesso account di posta elettronica registrato nell’applicazione Tenda Beli.

Importante sapere che la presa Smart WI-FI supporta solo reti WIFI a 2,4 GHz. Altrettanto importante è che attualmente, seguendo questo link, la pagherete solamente 6.99 euro.