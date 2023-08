Le truffe online sono sempre più in agguato e gli utenti ignari purtroppo cascano nella rete dei cybercriminali. Molti di questi truffatori utilizzano spesso nomi di aziende o banche piuttosto rinomate, fingendosi magari dipendenti o funzionari e inviando messaggi subdoli che incitano vittime ad aprire link pericolosi con cui rubano dati sensibili. In questi ultimi giorni, in particolare, nel mirino sono finiti alcuni utenti che possiedono una carta PostePay.

PostePay, attenzione alla nuova truffa della carta bloccata

In questi ultimi giorni è stata individuata una nuova truffa. Il bersaglio, questa volta, riguarda un gruppo di utenti possessori di una carta prepagata PostePay. Le vittime prescelte, infatti, stanno ricevendo uno strano SMS apparentemente proveniente da un mittente denominato Poste Info. Si tratta di una truffa che ben conosciamo, ovvero di tipo pishing. Il messaggio è stato infatti scritto per mettere ansia negli utenti e per far aprire alla svelta il link presente al suo interno.

In questo caso specifico, nel messaggio viene detto che la carta PostePay è stata bloccata e che per riattivarla è necessario seguire le indicazioni presenti all’interno del link. Una volta aperto questo link, gli utenti vengono invitati ad inserire i propri dati personali della carta, tra cui il numero, dati sensibili e anche il codice personale. Una volta inseriti i dati, però, i cybercriminali hanno quindi accesso ai dati sensibili delle vittime e possono utilizzarli per loschi fini.

Inutile dire che bisogna diffidare da messaggi di questo tipo. Bisogna inoltre osservare come è scritto il messaggio per individuare alla svelta una truffa. Solitamente, infatti, i truffatori utilizzano una grammatica irregolare e spesso scorretta rispetto al normale.