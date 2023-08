Siamo così abituati ad usare il cellulare che spesso non riusciamo a distaccarcene nemmeno per qualche minuto. Neppure quando facciamo un bagno rilassante. Eppure l’equazione è semplice: telefono + acqua = grossi problemi.

Lo mettiamo senza alcuna cautela in carica sul bordo del lavandino o della vasca, non pensando che questo gesto potrebbe addirittura farci morire folgorati.

Perché non usare il cellulare mentre si è in acqua

Spesso conosciamo i rischi dello stare vicini ad apparecchi elettrici vicino all’acqua, ma a volte lo smartphone ce lo fa dimenticare. Magari lo poniamo sul bordo della vasca mentre facciamo il bagno sotto carica, non volendolo neanche toccare, tuttavia, prima che ce ne possiamo accorgere, lo prendiamo al suono di una notifica.

In questo modo si rischia che una grande quantità di corrente passi attraverso il device a causa del contatto con le mani bagnate, arrivando sino a noi. Nei casi peggiori, l’apparecchio potrebbe addirittura cadere e allora lì rischieremmo la vita.

Inoltre, anche il caricatore fa la sua parte. Sappiamo tutti che sono dotati di un trasformatore e di un cavetto per poter caricare lo smartphone e se questo va ad impattarsi con l’acqua il passaggio di corrente avviene fino al noi che siamo immersi.

Qualsiasi apparecchio che sia attaccato ad una presa di corrente deve essere posto lontano mentre facciamo il bagno o la doccia. Anche se il dispositivo non è collegato, potremmo subire danni, perché magari non correttamente isolato. Molti dispositivi posseggono una certificazione europea chiamata IP68 che ne va ad attestare la resistenza e il livello di penetrazione a contatto con i liquidi, ma non ne attesta l’assoluta sicurezza. Quindi non pensate che ne vada solo del vostro cellulare, ma della vostra salute.

Gli smartphone si riparano, si cambiano, ma di vita ne esiste una sola. Godetevi il vostro bagno e posate i device direttamente in un’altra stanza, così non avrete tentazioni.