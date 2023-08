Il pagamento del canone Rai è stato da sempre un argomento fortemente dibattuto dai cittadini italiani. Infatti, vi sono coloro che giustificano la spesa in questione, mentre altri sostengono che si tratti di una tassa aggiuntiva ingiusta, in quanto già presente una tassa per la corrente elettrica, ed il servizio televisivo gode da sempre del supporto finanziario delle pubblicità.

Tuttavia, sarete sicuramente felici di sapere che vi sono alcune categorie di persone che, per legge, sono esenti dal pagamento del canone Rai. Ovviamente l’esenzione prevede che vi siano alcune condizioni che la giustifichino.

E seppur esse non sono molto numerose, né particolarmente comuni, è comunque importante conoscerle, per tutte quelle persone che potrebbero evitare di pagare il canone ma non ne sono ancora a conoscenza.

Come ottenere l’esenzione del Canone Rai

Coloro che sono esenti dal pagamento del canone Rai sono:

Le persone con più di 75 anni che presentano un reddito inferiore a 8000 euro l’anno;

che presentano un reddito inferiore a l’anno; Diplomatici, funzionari di organizzazioni internazionali, soldati appartenenti alle Forze militari , soldati stranieri delle Forze Nato;

soldati appartenenti alle , soldati stranieri delle Coloro che non posseggono una televisione in nessuna delle case di loro proprietà;

in nessuna delle case di loro proprietà; Rivenditori e negozi in cui vengono venduti o riparati televisori.

Per ogni condizione vi è un apposito modulo di dichiarazione sostitutiva che va compilato ed inviato all’Agenzia delle Entrate. In modo che tale esenzione venga riconosciuta ed applicata a tutti gli effetti.

Per scaricare i moduli in questione potete consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, su cui sono riportate tutte le informazioni sopracitate in maniera più dettagliata.