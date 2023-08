Netflix, cosa è successo dopo lo STOP alla condivisione delle password

Tutti sanno che c’è stato un aumento dei prezzi su Netflix, con tante novità che sono arrivate subito dopo. La celebre azienda che si occupa di streaming con tantissimi contenuti ha deciso infatti di dare un brutto dispiacere agli utenti, i quali si sono ritrovati improvvisamente a non poter fare qualcosa a cui erano abituati.

Si tratta della condivisione delle password, cosa che oggi non è più possibile visto che Netflix ha deciso di vietarla. Questa strategia però sembrerebbe aver avuto i suoi risvolti positivi ed infatti i dati parlerebbero chiaro. Stando alla relazione da parte di Antenna, ci sarebbe stato un forte picco di abbonati nuovi durante i mesi di maggio, giugno e luglio. Il nuovo sistema che è stato introdotto lo scorso 23 maggio da Netflix per quanto riguarda il sistema di condivisione degli account richiede tutt’altro tipo di pagamento. Sono previsti infatti 4,99 € al mese per aggiungere altri profili extra.

Netflix: sono cambiate le cose ma l’azienda si arricchisce di nuovi utenti, ecco i dettagli

Durante i primi sei giorni dell’entrata in vigore di questo nuovo sistema, Netflix avrebbe registrato un record. Sarebbero stati i giorni con il numero più alto di nuovi utenti almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Da quattro anni e mezzo non si vedevano numeri del genere, proprio come mostrano i dati raccolti da Antenna.

La giunta avrebbe riguardato 5,9 milioni di nuovi abbonamenti in tutto il mondo durante il secondo trimestre del 2023. Sembra quindi che ancora una volta il colosso abbia indovinato: gli utenti si sono adeguati alla sua scelta.