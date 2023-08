A partire dalla prossima generazione di iPhone assisteremo all’arrivo della tanto discussa porta USB di tipo C, un obbligo imposto ad Apple dalla Commissione Europea che vuole uno standard unico e comune, politica che non piace ad Apple ma che nonostante tutto è stata obbligata ad accettare, iniziando dunque la sua introduzione dunque da iPhone 15 per poi perfezionarla per i futuri iPhone 16.

In rete stanno circolando nelle ultime settimane già le prime immagini che mostrano come saranno i futuri cavetti che saranno in bundle con i nuovi iPhone, nel dettaglio parliamo di cavetti che potrebbero avere una colorazione coerente con quella del device e saranno allungati del 50% arrivando ad un metro e mezzo e soprattutto, saranno intrecciati e non più in plastica.

Le specifiche

I cavetti stando a quanto analizzato dal leaker avranno delle specifiche particolari, sembrerebbe che non avranno in dotazione il chip EMARKER, che è un requisito per i cavi ad alta potenza da 100 W (20 V/5 A) in su; si ipotizza dunque o un cavo da 20 V/2,5 A per una potenza massima di 50 W oppure uno da 15V/3A per una potenza massima di 45 W.

In aggiunta a ciò sembrerebbe che la velocità di base per la trasmissione dati sia conforme allo standard USB 2.0.

Secondo i leakers potrebbe trattarsi di una scelta di marketing, si sospetta che infatti Apple possa produrre una versione Pro del suo cavetto che offra carica rapida e trasferimento veloce rispetto dunque a quello dato in dotazione, potrebbe essere nominato in un certo senso “Pro Wire“.