Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente deve prestare attenzione ogni giorno durante la navigazione è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica truffaldina infatti, cerca di colpire il maggior numero di utenti possibile nel tentativo di accaparrarsi dati sensibili come i codici di accesso bancari Internet Banking o anche le credenziali di accesso social per eventuali furti di identità.

Generalmente questa tipologia di attacco esordisce attraverso una falsa comunicazione che viene inoltrata come un avviso da parte di un ente autorevole il cui nome viene sfruttato per conquistare la fiducia della vittima che tenderà così a cadere nella trappola con una maggiore facilità alla vista di un nome importante, andando ad eseguire delle istruzioni presenti nel corpo testo che inducono il lettore a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati dannosi, step fondamentali per la riuscita della truffa dal momento che portano alla vera e propria perdita di dati che per ironia della sorte, verrebbero consegnati dalle mani dell’utente in persona.

Truffa bancaria

La nuova phishing mail che sta circolando in Italia ribadisce perfettamente questi concetti, quest’ultima infatti sfruttando il nome di Intesa Sanpaolo avvisa la vittima della necessità di aggiornare i propri dati sensibili per attivare un nuovo sistema di sicurezza, ovviamente si tratta di una comunicazione fasulla, il link presente in basso infatti rimanda ad una falsa area clienti di Intesa all’interno della quale non appena digitate le vostre credenziali verrebbero immediatamente copiate e inviate al creatore della truffa, consentendogli di penetrare nel vostro conto in banca con facilità.