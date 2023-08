La stagione estiva non ferma certamente hacker e malintenzionati della rete. Nel corso di queste settimane di agosto sono continuate senza sosta le truffe a danno dei correntisti italiani. I tentativi di phishing, che come da prassi sono stati messi in atto per mezzo di mail ed SMS fake, hanno colpito in maniera particolare i clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

Rispetto al passato non è cambiata la strategia dei malintenzionati. Costoro, basandosi sulla disattenzione del pubblico, hanno inviato ai correntisti di Intesa Sanpaolo delle comunicazioni mail o SMS in cui si preannunciano bonifici dal valore sino a 1000 euro. Spinti dall’allettante proposta ricevuta via mail o SMS, gli utenti sono spinti a cliccare su un link in allegato al messaggio per ulteriori informazioni.

Il link altro non è che un vero e proprio cavallo di Troia. Una volta cliccato su questo collegamento ipertestuale il cliente viene indirizzato su un portale simile a quello di Intesa Sanpaolo con l’esplicita rischiata dei dati riservati.

Condividendo i dati riservati, i clienti dell’istituto bancario potrebbero trovarsi di colpo attivati servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Peggiore lo scenario in cui i dati condivisi sono quelli relativi all’home banking: in questo caso gli hacker avrebbero gioco facil per mettere le mani sui risparmi dei clienti di Intesa Sanpaolo.

Da non sottovalutare una terza, altrettanto grave ipotesi. Sempre i cybercriminali attraverso questa tecnica potrebbero utilizzare i dati raccolti dal pubblico per furti d’identità online e per la creazione di false identità virtuali.