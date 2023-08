L’offerta che Iliad ha pensato oggi per tutti gli utenti nasconde un regalo molto interessante, il suo nome è Flash 180, può essere richiesta da chiunque sul territorio, senza differenze o variazioni nel prezzo o nei contenuti, e l’attivazione è richiedibile anche tramite il sito ufficiale.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo davvero risicato, se considerate che a tutti gli effetti gli utenti dovranno pagare solamente 9,99 euro per averla, senza dover poi sottostare ad alcun vincolo contrattuale. In altre parole il consumatore potrà decidere di abbandonare Iliad in un qualsiasi momento, senza ritrovarsi a dover pagare un contributo per la portabilità effettiva.

Iliad, quali sono i nuovi sconti attivi oggi

Le promozioni di Iliad raggiungono oggi il proprio apice con la Flash 180, soluzione che può essere richiesta ancora solamente per 20 giorni, e presenta comunque un bundle di tutto rispetto, considerando il prezzo di 9,99 euro al mese (da versare con il credito residuo della SIM).

Ad ogni rinnovo sarà possibile godere di 180 giga di internet alla massima velocità, navigazione in 5G (senza limiti), ed anche illimitati minuti e SMS che potranno invece essere utilizzati verso tutti gli utenti in Italia.

La richiesta tramite il sito ufficiale richiede il pagamento iniziale di 9,99 euro, ma ricordatevi che non assisterete mai ad alcuna rimodulazione contrattuale, ed allo stesso tempo che non dovrete in nessun modo sottostare a vincoli contrattuali di alcun tipo o genere, così potrete abbandonare Iliad in un qualsiasi momento a costo zero.