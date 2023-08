Una serie di novità commerciali attendono gli utenti di Iliad in questi ultimi giorni di agosto. Il provider francese, infatti, mette a disposizione degli abbonati la promozione Flash 180. Questa ricaricabile si presenta come una delle più interessanti del momento sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori.

Iliad, la tariffa da 180 Giga con il 5G a costo zero

La promozione Flash 180 mette a disposizione degli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche una quota di 180 Giga per navigare in internet. Il prezzo per la promozione è pari a 9,99 euro ogni mese, cui aggiungere una componente una tantum dal valore di 9,99 euro per l’attivazione della SIM.

La promozione di Iliad per questi ultimi giorni di agosto sarà disponibile in edizione limitata, sino al prossimo 14 settembre. Oltre al vantaggio tra soglie di consumo e costi, la Flash 180 mette a disposizione degli abbonati anche un extra di grande valore come la tecnologia 5G completamente a costo zero.

I clienti potranno accedere alle reti internet di nuova generazione, completamente gratis, senza spese aggiuntive rispetto al prezzo mensile della ricaricabile. Ovviamente, la tecnologia 5G sarà disponibile solo in quelle aree, perlopiù urbane, dove è già stata raggiunta la copertura del territorio.

Iliad, proprio in queste settimane sta lavorando per garantire a quanti più utenti possibili l’accesso alle sue reti 5G. Obiettivo primario del gestore è raggiungere la copertura totale del territorio già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.