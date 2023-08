In occasione della Gamescom 2023, Medion e Eldohm sveleranno al mondo una nuova soluzione pensata per celebrare il retrogaming. Grazie a Iconic Arcade, i giocatori potranno divertirsi con i giochi classici e, al tempo stesso, sfruttare la tecnologia moderna.

Infatti, all’interno di Iconic Arcade trova spazio un Raspberry Pi 4 single board che permette la massima flessibilità. Gli utenti potranno installare una vasta gamma di giochi e divertirsi con i titoli che hanno fatto la storia del gaming.

Non ci saranno solo i titoli leggendari come Pacman, Street Fighter II o Space Invaders, ma la libreria potrà facilmente contenere tutta la produzione degli anni ’80 e ’90. La versatilità è massima e gli utenti potranno gestire in autonomia il device.

MEDION e Eldohm hanno presentato Iconic Arcade, un device pensato per portare il retrogaming al livello successivo

Dopo aver eseguito la configurazione iniziale, i giocatori potranno scaricare e installare il sistema operativo che ritengono più adeguato al proprio utilizzo. Si potrà scegliere tra Batocera, Retro Pie o Recalbox solo per citarne alcuni. Ognuno ha le proprie peculiarità e il proprio database di giochi ma Medion ha pensato a tutto.

I giocatori più esperti potranno sfruttare appieno le potenzialità di Iconic Arcade e del Raspberry Pi. Sarà possibile esplorare e installare tutti i vari retrogame disponibili all’interno degli store online. Basta scaricarli e iniziare a giocare in quanto non ci sarà bisogno di configurare i tasti dato che saranno totalmente conpatibili.

Dal punto di vista tecnico, Medion ha realizzato Iconic Arcade per essere tecnologicamente avanzato. Il display da 21 pollici supporta la risoluzione Full-HD e sono presenti porte USB oltre allo slot per schede micro-SD. Il look è quello di un cabinato anni ’80 ma il sistema è un 3-in-1 in grado di adattarsi ad ogni esigenza.

Da cabinato arcade si può trasformare in un cabinet da tavolo. Inoltre, è anche possibile giocare in viaggio grazie alla possibilità di estrarre il pannello della console e collegarlo a qualsiasi monitor o TV tramite la porta HDMI.

Come dichiarato da Eben Upton, CEO di Raspberry Pi: “Come la maggior parte dei millennials e Gen Xers, molti di noi stanno ancora curando i calli dovuti all’infinita pressione dei tasti dei cabinati che tanto abbiamo amato negli anni Ottanta e Novanta. Ora, grazie a MEDION ed Eldohm, un nuovo pubblico avrà la possibilità di sperimentare la singolare gioia di conquistare quei classici della vecchia scuola, siamo entusiasti che Raspberry Pi sia il cuore pulsante del loro sistema. Combinando l’hardware flessibile e di alta qualità di Raspberry Pi con l’ampio display full HD e l’accurato design modulare a tre vie di Iconic Arcade, si può diventare un campione di street fighting su un elegante impianto retrogaming“.

Il debutto di Iconic Arcade è previsto per ottobre 2023 ad un prezzo di vendita consigliato di 449 sterline. Il prezzo in euro non è ancora stato ufficializzato ma certamente arriveranno maggiori dettagli tramite il sito ufficiale.