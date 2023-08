Gli smartphone sono ormai parte integrante della quotidianità della maggior parte degli individui. Effettivamente questi dispositivi permettono di svolgere diverse funzioni concentrate in un unico strumento e questo può rappresentare un enorme guadagno sia di tempo che di denaro.

Con lo smartphone si può chiamare, videochiamare, lavorare, impostare una sveglia, ascoltare musica, utilizzare una torcia o un timer e intrattenerci attraverso numerosi social network e giochi.

Questi dispositivi non presentano però solo vantaggi ma possono rappresentare anche un rischio per la salute. Spesso infatti gli individui incappano in una vera e propria dipendenza da smartphone che li porta a tenere i propri cellulari accesi 24 ore su 24.

Smartphone in carica durante la notte: quali sono i rischi?

Tutto ciò porta a sottovalutare i danni che i telefoni cellulari possono provocare alle cose e alla salute umana. Per esempio lasciare il cellulare in carica durante la notte sul comodino è una pratica molto comune ma altrettanto pericolosa.

Lasciare il cellulare in carica tutta la notte può rappresentare un rischio importante sia per la salute umana che per quella dello stesso dispositivo.

Questa pratica infatti può influire negativamente sulla durata della batteria e sul suo corretto funzionamento. Nonostante i cellulari moderni siano provvisti di sistemi di sicurezza che dovrebbero evitare eventuali problemi, un carica batterie difettoso oppure una scorretta carica potrebbero causare il danneggiamento della batteria o nei casi più gravi anche un incendio.

Come se non fosse sufficiente, lasciare il cellulare sotto carica durante la notte vicino al letto può influire sul corretto riposo e causare disturbi del sonno e insonnia.