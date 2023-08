Una delle funzioni più importanti che gli automobilisti possono usare durante la guida è l’attivazione di alcuni comandi tramite voce, una funzione che prima era possibile su Android Auto grazie a Google Assistant che adesso è completamente impazzita.

Negli ultimi giorni infatti sono molti gli utenti che stanno lamentando un problema diventato ormai molto comune soprattutto nei blog, ovvero i comandi vocali non funzionano più. Molti hanno provato a smanettare con l’assistente vocale tramite impostazioni, ma dopo molti tentativi è stato dichiarato che semplicemente non funziona.

Inoltre sembra che ora Android restituisca questo messaggio di errore: “I comandi vocali non sono disponibili al momento.”

Una soluzione momentanea

E il problema più preoccupante è il fatto che questo tipo di bug non avvenga solo in alcuni modelli specifici di auto o di build software particolari, è diventato ormai una macchia d’olio estesa che comprende praticamente qualsiasi auto. Un problema del genere è sicuramente molto complicato da risolvere dato che bisognerà rilasciare una patch per ogni sistema, e sono molti quelli che differiscono tra di loro.

Ma per chi non volesse attendere oltre e quindi aspettare una patch di Google, esiste un modo per poter utilizzare l’assistente ma non è semplicissimo. Basterà infatti fare il downgrade dell’app di Google alla versione 14.34.19.29 ed effettuare la disinstallazione degli aggiornamenti tramite Play Store, una soluzione che risolve il problema in modo momentaneo, ma non tutti sanno come fare.

Nel caso in cui fossi interessato a scoprire questa nuova pratica che tenta di arginare questo bug in attesa di una patch e una comunicazione da parte di Google, rimani in attesa per ulteriori guide pratiche.