Android Auto, gravissimo BUG per tutti gli utenti: come risolverlo

Diverse novità sono state apportate al mondo Android dagli sviluppatori, sia per quanto riguarda il sistema operativo che per quanto riguarda il sistema per le auto. Android Auto è infatti migliorato nettamente, con tantissimi aggiornamenti per la piattaforma che hanno comportato l’arrivo di nuove funzionalità.

Ovviamente è normale che possa essere riscontrato anche qualche piccolo problemino, come hanno dimostrato diversi bug. Questi, che in alcuni casi possono diventare anche molto fastidiosi, vengono però risolti tempestivamente dagli sviluppatori. In rete sono tantissime segnalazioni che riguardano un nuovo bug che sembrerebbe essere molto diffuso. Secondo quanto riportato infatti più utenti lo avrebbero riscontrato e potrebbe dipendere da un recente aggiornamento.

Android Auto: è arrivato un nuovo bug per gli utenti, ecco però anche la risoluzione

Stando a quanto riportato, il nuovo problema si sarebbe mostrato già durante lo scorso mese, con diversi utilizzatori di Android Auto presi di sorpresa. Secondo quanto appreso, l’interfaccia non riuscirebbe ad essere caricata su tantissimi veicoli. Questo bug non dovrebbe essere legato ad alcune auto in particolare, siccome avrebbe colpito più brand.

Non sarebbe neanche relativo ad una singola marca di telefoni, siccome le segnalazioni sono arrivate da parte di tantissimi produttori. Si tratta infatti di Samsung, Xiaomi ma anche di Google.

Molte testimonianze riferiscono del funzionamento perfetto prima che fosse rilasciato l’ultimo aggiornamento a luglio. Android Auto però avrebbe una soluzione: questa sarebbe temporanea è consentirebbe di utilizzare ancora l’interfaccia. Basta solo cancellare i dati delle applicazioni e svuotare la cache. Tutto è fattibile all’interno delle impostazioni del telefono.