Se siete amanti del fai da te non potete non avere in casa un set di cacciaviti magnetici, utili per più o meno qualsiasi cosa.

Amazon sta proponendo una piccola valigetta con ben 58 attrezzi a soli 20 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questione.

Amazon: set di 58 cacciaviti a 20 euro

Stiamo parlando di un set da 58 pezzi di cacciaviti per stringere o allentare viti; include cacciaviti a taglio, a croce e Torx per qualsiasi necessità. ll set di cacciaviti è adatto per tutte le attività di riparazione, dal Bricolage fino alla riparazione di Tablet, Smartphone, Computer Portatili, Orologi e Gioielli.

Realizzati in acciaio al cromo vanadio con placcatura al cromo per resistere alla corrosione; punte magnetiche antiscivolo ideali per resistere alla ruggine e offrire una presa sicura sulle chiusure. Le impugnature sono soffici e antiscivolo in polipropilene e resina termoplastica per una presa forte, confortevole e sicura.

Come anticipato precedentemente, il prezzo è davvero basso, parliamo di soli 20.99 euro invece di 29.99 euro, scontata del 30%. Visitate questo link per maggiori informazioni sul prodotto.