1Mobile distrugge Iliad, 220 giga al mese a prezzo SHOCK

Dopo aver visto tante nuove offerte nel mondo della telefonia mobile, sembra che alcuni provider stiano riuscendo a dominare. Tra questi c’è sicuramente 1Mobile, gestore in grado di proporre un’offerta straordinaria a tutti gli utenti che scelgono di entrare a far parte della famiglia.

L’azienda ha messo in gioco una delle offerte migliori basandosi su tanti contenuti disponibili ogni mese. Il prezzo è molto più basso del solito.

1Mobile, la nuova offerta ha tutto per 9,99 € al mese per sempre: ecco i dettagli

L’offerta di oggi prende il nome di Flash 220 Summer Edition, opportunità valida in promo fino al prossimo 31 agosto 2023 per i nuovi clienti in portabilità, da qualsiasi gestore essi provengono. Sono ovviamente accettati anche i nuovi numeri. Il costo di attivazione in portabilità per tutti gli utenti è di 4,99 €. Il costo è attivazione per le nuove Sim invece è di 9,99 €.

Sarà possibile attivare l’offerta e controllare i profili nuovi e consumi insieme al credito direttamente dall’applicazione ufficiale o nella propria area personale.

Al suo interno l’offerta vanta veramente tutto quello che serve, partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga per navigare sul web. Ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori con 90 messaggi verso tutti e soprattutto 220 giga per navigare in Internet in 4G. Sono previste inoltre delle tariffe speciali per l’estero.

L’offerta in questione si rinnova in automatico tutti i mesi con il traffico inutilizzato che non sarà cumulabile con quello del mese successivo. Il prezzo dell’offerta mobile è di 9,99 € al mese per sempre, ma solo sottoscrivendola entro il 31 agosto.