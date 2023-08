WhatsApp, tre funzioni SHOCK super utili ma segrete

La prima tra le tre funzionalità di cui si parla è sicuramente una di quelle molto vicine allo spionaggio, situazione che WhatsApp ha debellato anni fa. Tutti avranno fatto caso infatti che da diverso tempo non è più possibile ficcare il naso negli affari degli altri, siccome le applicazioni che un tempo funzionavano in questo senso, ora non esistono più. L’obiettivo da parte della celebre applicazione era quello di cancellare ogni possibilità di infiltrarsi nelle conversazioni di altri utenti, situazione perfettamente riuscita.

WhatsApp: le tre funzioni segrete da scaricare con app di terze parti

Oggi c’è un’applicazione che ricorda tale pratica, anche se in maniera più blanda e al momento legale. Scaricare Whats Tracker può consentire a tutti di riuscire a scoprire l’orario perfetto di entrata o di uscita per quanto riguarda WhatsApp. Si sceglierà uno o più contatti da monitorare, così da tenere sotto traccia i movimenti di chiunque. Quando le persone scelte entreranno usciranno, arriverà una notifica direttamente tramite questa nuova applicazione. Alla fine della giornata ecco che poi sarà presente anche un report dettagliato.

L’altra applicazione che potrebbe tornare utile, sempre nel mondo di quello di terze parti, è quella che si chiama WAMR. È probabilmente questa la soluzione perfetta per poter recuperare in ogni momento i messaggi eliminati prima di poterli leggere. Capita infatti che qualcuno nella vostra chat invii un messaggio per poi cancellarlo: non ci sarà problema per recuperarlo gratis.

L’altra applicazione è infine Unseen, utile per intercettare tutti i messaggi in arrivo e leggerli al di fuori di WhatsApp. Non aggiornerete mai il vostro ultimo accesso e sarete sempre offline.