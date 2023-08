Vodafone è una realtà che da tempo sta consolidando il proprio potere e predominio sul territorio nazionale, mettendo continuamente a disposizione di tutti gli utenti una buona dose di promozioni con prezzi bassi e sconti assolutamente imperdibili, anche se a tiratura limitata.

La prima cosa da sapere riguarda giustappunto l’accessibilità della suddette promo, le possono richiedere solamente gli utenti che si ritrovano ad avere il possesso di SIM ricaricabili di Iliad o di un MVNO, con annessa portabilità del numero originario. A conti fatti non esiste un’altra possibilità, almeno per quanto riguarda le promozioni di cui vi parliamo nel nostro articolo.

Ricevete gratis le offerte con i nuovi codici sconto Amazon ed anche tanti prezzi bassi, correndo subito sul nostro canale Telegram.

Vodafone contro Iliad, ecco come la sconfigge

Vodafone è pronta a riprendersi i clienti persi in favore di Iliad con la Vodafone Silver, una promozione che nasconde contenuti di altissimo spessore, ad un prezzo fortemente più basso del normale: soli 7,99 euro al mese, con canone da pagare direttamente con il credito residuo, e senza vincoli contrattuali di durata.

Tutto questo per godere di una promozione davvero più unica che rara, pronta a riservare all’utente finale l’accesso a ben 150 giga di internet alla massima velocità, con navigazione in 4G, ed anche tutto illimitato in termini di minuti e SMS. La promozione apre le porte anche al 5G gratis, ma in questo caso è necessario essere fortunati utenti selezionati direttamente da Vodafone, altrimenti non sarà possibile ottenerlo a costo azzerato, ma sarà necessario versare un piccolo contributo.