E’ ripartita ufficialmente la Serie A e nel prossimo weekend, l’ultimo di agosto, le diverse squadre già scenderanno in campo per la seconda giornata del campionato. Per tutta la stagione calcistica, l’esclusiva del campionato sarà ancora una volta affidata a Sky ed a DAZN.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

Lo schema dei diritti della Serie A è quindi il medesimo dello scorso anno. Sarà DAZN a garantire ai clienti la copertura assoluta del campionato, con la visione di tutte le 380 partite della competizione. Sky, invece, potrà trasmettere gli highlights delle partite e tre gare per ogni giornata.

Per i tifosi che vogliono avere piena comodità, però, vi è un’offerta congiunta confermata tra le due piattaforme a pagamento.

Tutti gli appassionati di calcio anche in questa stagione attraverso il decoder di ultima generazione, Sky Q, troveranno a loro disposizione l’app di DAZN. In questo modo, gli utenti avranno modo di accedere ai contenuti della tv streaming senza cambiare telecomando e senza cambiare il dispositivo di riferimento. Come l’anno scorso l’accesso all’app di DAZN attraverso la tv satellitare sarà garantito completamente a costo zero.

Inoltre, in base agli accordi presi da Sky e da DAZN, i contenuti streaming di DAZN saranno visibili anche attraverso la tecnologia satellitare. In questo caso, però, gli utenti della tv streaming dovranno aggiungere 5 euro al mese, oltre al prezzo del regolare abbonamento per il servizio. Il costo di 5 euro garantisce la visione di tutte le partite di Serie A attraverso il segnale satellitare.