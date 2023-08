Kena Mobile offre 130 giga al mese con un regalo GRATIS

Ogni gestore possiede la sua varietà di offerte mobili, soprattutto per soddisfare ogni tipo di utente. Quelli virtuali stanno riuscendo a prendere il sopravvento, siccome sono esenti da rimodulazioni e soprattutto in grado di fornire prezzi più bassi del solito. Ogni provider che si rispetti ora ha un’offerta di punta, o almeno quella che può essere definita la più comoda in rapporto tra qualità e prezzo. L’esempio perfetto è corrisposto oggi da una realtà come Kena Mobile, azienda che ormai non ha bisogno di presentazioni.

Con tutte le sue forze infatti questo celebre operatore è riuscito a farsi strada tra i più grandi colossi, proponendo delle offerte mai viste prima. Kena ad ora è uno dei provider più scelti soprattutto grazie alla presenza della sua offerta Star, ancora disponibile allo steso prezzo e con gli stessi benefici.

Kena Mobile: la Star non ha eguali e lo dimostra con prezzo e contenuti

Bastano pochi euro al mese per sottoscrivere un’offerta mobile che si rispetti e a dimostrarlo ancora una volta è Kena Mobile. La sua solita promozione mobile è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo straordinario, più basso rispetto alla concorrenza diretta.

La Star non ha niente da invidiare agli altri: costa poco ed offre tutto. Al suo interno ecco infatti minuiti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 130 giga in 4G per navigare. Il prezzo mensile è di soli 6,99 euro con un regalo. Chi sottoscrive infatti il servizio di ricarica automatica, può portare a casa altri 50 giga al mese gratis.