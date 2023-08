Gli iPhone sono tra i modelli di smartphone più ricercati ed acquistati dalle persone. Apple, al pari della Samsung, e probabilmente anche di più, gode di una notevole reputazione tra gli utenti. Tanto che, il lancio annuale di ogni nuovo modello, genera sempre un entusiasmo generale tra i suoi clienti più fedeli, anche se si tratta di dispositivi dal forte peso economico.

Tuttavia, nonostante gli iPhone, nella maggior parte delle volte, dimostrano di essere assolutamente all’altezza delle aspettative, non sono ovviamente completamente “immuni” a ciò che potrebbe definire “Bug di sistema”.

Uno di questi, che è stato evidenziato dal maggior numero di clienti Apple, riguarda il fatto che durante una telefonata con un altro contatto, a volte, sembra non sia possibile navigare anche su Internet.

Per esempio, se durante una chiamata ad un nostro amico si vuole controllare un’informazione su Internet, questo non è possibile, in quanto la connessione viene a mancare.

Ma da cosa potrebbe dipendere ciò? E come è possibile risolverlo?

iPhone e il servizio VoLte

Una prima soluzione sarebbe quella di verificare che il servizio VoLte sia attivo. VoLte, corrisponde all’acronimo Voice Over LTE o Voice Over Long Term Evolution, che consiste nella possibilità di effettuare telefonate utilizzando la connessione dati, piuttosto che la copertura di rete.

Si tratta ovviamente di una funzione che purtroppo, ad oggi, non supportano ancora tutti gli operatori telefonici e che, se attiva, consente ovviamente di navigare anche su Internet nel corso di una telefonata, ed utilizzare tutte le app presenti sul proprio smartphone.

In conclusione, se nel corso di una telefonata con i vostri dispositivi iPhone vi accorgete di non riuscire a navigare su Internet, verificate innanzitutto se disponete della funzione VoLTE.

Attivare quest’ultima sul vostro dispositivo è molto semplice, e basta seguire alcuni passaggi che restano identici per ogni cellulare.

Basterà andare nell’app “Impostazioni”, selezionare l’opzione “Voce e Dati” e, se il vostro gestore telefonico lo prevede, spuntare la casella “servizio VoLte”.

In questo modo durante ogni telefonata sarete certi di poter continuare a navigare anche in web, senza alcun problema.

Ad ogni modo, tale servizio, attualmente risulta essere supportato dalla maggior parte degli operatori telefonici.

Dunque non dovreste incontrare alcuna difficoltà nella gestione delle Impostazioni.