Iliad può davvero essere considerata dagli utenti un porto sicuro su cui fare affidamento nell’ottica comunque di riuscire a godere di un risparmio più unico che raro, a prescindere dalla provenienza. Il suo plus è proprio questo, riuscire ad offrire a tutti la possibilità di accedervi, senza vincoli o differenze particolari.

Il risparmio con Iliad ha lentamente raggiunto vette inattese, le promozioni possono essere tranquillamente richieste nei vari punti vendita sul territorio, oppure anche affidandosi all’e-commerce, sul quale troviamo comunque la possibilità di ricevere gratuitamente la SIM a domicilio, previo pagamento di un contributo di attivazione di 9,99 euro.

Iliad, che regalo con le nuove offerte

La Flash 180 di Iliad, questo è il suo nome, è una promozione a tempo limitato, ciò sta a significare che la sua attivazione è possibile solamente per altri 21 giorni, poi verrà disattivata o sostituita con un qualcosa di completamente differente.

La suddetta, come anticipato, ha un costo di soli 9,99 euro al mese, con la possibilità comunque di accedere ad un bundle di tutto rispetto: 180 giga di internet al mese, con navigazione in 5G (senza limiti nella velocità), passando anche per minuti e SMS completamente illimitati.

Come per tutte le altre offerte dell’azienda, anche la corrente non subirà modifiche nel prezzo in futuro (quindi non si assisterà sicuramente ad una rimodulazione), ed oltretutto non presenta vincoli contrattuali di durata, in questo modo sarà possibile abbandonare Iliad in un qualsiasi momento.