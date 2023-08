Iliad resta l’operatore al centro della telefonia mobile in questo mese di agosto. Il gestore ha catturato ancora una volta l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori grazie alle sue promozioni di ampio respiro tra costi bassi e soglie di consumo alte. Un esempio è dato dalla Flash 180.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

La Flash 180 mette sul piatto degli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i contatti della rubrica e ben 180 Giga per la connessione di rete. Il prezzo della ricaricabile è pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni, con l’aggiunta prevista di una quota di attivazione il cui costo una tantum è sempre pari a 10 euro.

Tra i grandi vantaggi messi in campo dalla Flash 180 è possibile sottolineare certamente la presenza della tecnologia 5G. Proprio nel corso di queste settimane il provider sta spingendo forte l’acceleratore per garantire la copertura del 5G in tutta la nazione già entro la fine dell’anno. In questo modo, il provider vuole sfidare i suoi principali rivali, TIM e Vodafone, che da tempo hanno investito ampie risorse sul lancio del 5G.

La presenza del 5G, comporterà però da parte dei clienti di Iliad una rinuncia. Al fine di assicurare investimenti sempre più ingenti sul 5G, nei prossimi mesi il provider francese sottrarrà sempre più spazio allo sviluppo del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.