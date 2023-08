Una nuova offerta speciale vi attende proprio oggi da ho.Mobile, in questi giorni, o meglio fino al 31 agosto 2023, potrete richiedere l’attivazione di una soluzione che propone il libero accesso a ben 100 giga di traffico dati al mese, ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti.

Gli utenti che oggi vogliono richiedere la promozione di ho.Mobile non devono fare altro che aprire il sito ufficiale, dove trovare comunque tutti i dettagli in merito, ma esiste un limite invalicabile: la provenienza da uno specifico operatore telefonico, infatti sarà richiedibile solamente da coloro che provengono da Iliad o da un qualsiasi MVNO.

ho.Mobile, l’offerta che nessuno si aspettava

La promozione, come vi abbiamo ampiamente anticipato, risulta oggi essere accessibile da parte dei suddetti utenti, con portabilità obbligatoria, ed un prezzo decisamente concorrenziale: soli 5,99 euro al mese, con pagamento immediato tramite il credito residuo, non il conto corrente bancario.

Al netto di tutti questi piccoli vincoli, ricordiamo comunque che l’offerta prevede 100 giga di traffico dati al mese, affiancati a loro volta da minuti senza limiti e SMS infiniti, che potranno essere utilizzati dagli utenti verso un qualsiasi numero di telefono in Italia. La campagna promozionale risulta oggi essere disponibile, la scadenza per l’attivazione della promo è fissata al 31 agosto, ciò sta a significare che dal giorno successivo potrebbe non essere più possibile richiederla sul proprio numero di telefono.