Un volantino Euronics davvero sorprendente vi attende proprio in questi giorni con la campagna promozionale più pazza dell’ultimo periodo, gli utenti possono godere di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, ed anche la possibilità di sconti mai visti prima d’ora.

Il limite più grande è soltanto uno: gli acquisti possono essere completati da coloro che decideranno di recarsi fisicamente nel nuovo negozio di Lecco, entro la data di scadenza della campagna, e salvo esaurimento anticipato delle scorte, che data la natura della promozione, potrebbe essere molto rapido.

Euronics, quali sono i nuovi prodotti in offerta

Le occasioni di questo bellissimo volantino Euronics si sprecano, arrivano infatti tantissimi prodotti a prezzi decisamente scontati, con un risparmio più unico che raro, come Apple iPhone 14, che può essere acquistato con un esborso finale di soli 699 euro, oppure anche l’altro top di gamma del momento, il Samsung Galaxy S23, ed il suo valore finale corrispondente a soli 749 euro.

La campagna promozionale è una delle migliori in circolazione, poiché promette anche accesso a dispositivi molto più economici, come Redmi Note 12, Honor Magic 6 Lite, Redmi 9A, Galaxy S22, il cui prezzo si aggira attorno ai 449 euro, per finire con Galaxy A53 o Honor Magic 6 Lite. I prodotti vengono distribuiti con garanzia della durata di 2 anni, così da riuscire a coprire alla perfezione ogni possibile difetto di fabbrica. Maggiori dettagli li potete ricevere sul sito ufficiale.