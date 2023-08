Il 4G, da quando è stato introdotto, ci ha permesso di navigare velocemente su Internet, rivoluzionando la connessione e consentendo accessi rapidi. Ha cambiato il nostro modo di vivere, di comunicare e di lavorare, impattando enormemente sul settore tecnologico. Tuttavia però il sistema potrebbe presentare una falla, capace di mettere in pericolo tutti gli utenti.

Questa potrebbe addirittura permettere agli hacker di entrare nei vostri dispositivi, scoprendone e rubandone i contenuti. Vediamo tutti i dettagli.

Il pericolo della falla nel 4G

Tutti noi utilizziamo i nostri cellulari per navigare nella rete, non sapendo però che ci sono diversi rischi nascosto per la nostra privacy e sicurezza ad ogni angolo. Diverso tempo fa è stata scoperta una falla nel sistema del 4G, grazie a degli studi condotti sulla vulnerabilità.

Al suo interno è stato trovato un bug pericoloso al quale non hanno trovato ancora una completa soluzione per fermarne gli effetti negativi. Grazie al 4G è possibile ideare un collegamento che leghi l’antenna a cui si connette il dispositivo e il dispositivo stesso. Attraverso ciò il cybercriminale può entrare nei nostri smartphone, accedendo a tutte le nostre informazioni, compresi messaggi e password.

Per riconoscere la presenza di un eventuale attacco hacker bisogna prestare attenzione alla presenza di eventuali anomalie. Ad esempio: banner pubblicitari improvvisi, riavvii del sistema non autorizzati, app che non sono state scaricate da noi. un consumo anomalo della batteria.

In tal caso dovrete approfondire la questione e magari informarvi su come bloccare l’attacco. Purtroppo così come avanza la tecnologia, così aumentano i modi in cui i malfattori cercano di truffarci per accedere ai nostri conti. L’importante è stare attenti, non navigare appoggiandosi su fonti non sicure e controllare che il nostro smartphone sia “normale” e non abbia strani “atteggiamenti”.