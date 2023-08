La maggior parte delle persone, almeno una volta nella vita, ha sicuramente sentito parlare di SIM Swap e delle problematiche ad esso relative.

Tuttavia, per coloro che non ne sono a conoscenza, considerato l’importanza dell’argomento, in questo articolo, vi spiegheremo cosa si intende per SIM Swap, quali sono le sue conseguenze e come è possibile prevenirle.

Innanzitutto per Swapping o Swap, ci si riferisce a quell’ attività illegale che consiste nell’accedere, in maniera illegittima, al numero di telefono di una data persona. In quanto il possesso del recapito telefonico e l’accesso alla scheda di altrui proprietà, possono essere applicati come sistemi di identificazione, poiché la propria SIM può essere utilizzata come forma di identità digitale) attraverso i quali è possibile accedere ad una pluralità di servizi online. Come accedere a conti bancari, informazioni personali, dati sensibili e così via.

SIM Swapping: come avvengono

Gli attacchi di Swapping, non sono di certo una novità. Tale attività illecita esiste già da ben 10 anni. Tuttavia, nell’ultimo periodo sembra essersi registrato un aumento di tale modalità di truffa.

Ma come può riuscire un estraneo ad impadronirsi della nostra identità digitale?

Beh le “tecniche di attacco” sono molteplici, ed è ovviamente importante imparare a riconoscerle.

Tecniche di social engineering, si tratta dell’abilità del truffatore a manipolare le persone e gli stessi operatori di telefonia mobile , fino all’indurli nell’emettere una nuova SIM dati o a consentire l’accesso ai dati di un’altra già esistente. Un esempio piuttosto comune, consiste nell’inpadronirsi di una scheda che è stata gettata e chiamare il relativo gestore telefonico dichiarando di aver cambiato idea e di aver intenzione di riattivare la scheda.

chi lavora all’interno di uno Store di telefonia, in modo da convincerlo a rilasciare questo tipo di informazioni; Utilizzando un documento falso;

O semplicemente, situazione paradossalmente abbastanza diffusa, effettuare un cambio SIM senza che venga chiesto di presentare un documento d”identità. Che non risulta essere più necessario per una situazione di cambio Sim. Persino quando in seguito alla scelta di cambiare operatore, la “vecchia” SIM viene dichiarata come smarrita.

Come prevenire attacchi di SIM Swap

Visto che gli attacchi di SIM Swap risultano essere piuttosto frequenti poiché non richiedono un contatto diretto con l’utente truffato, vi forniamo, di seguito, alcune indicazioni da seguire al fine di evitare l’insorgere di queste situazioni spiacevoli e io rischio di diventare vittime inconsapevoli di esperti truffatori.