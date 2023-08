Gli aggiornamenti di Android Auto rilasciati nel corso degli ultimi mesi sono stati davvero tantissimi, le funzioni introdotte sono molteplici, e con esse potrebbe essere sfuggito agli sviluppatori qualche bug più o meno noioso. Proprio in questi giorni in rete sono comparse numerosissime segnalazioni di un problema riscontrato in seguito ad un update particolarmente recente.

Secondo quanto diffuso, infatti, l’applicazione di Android Auto non sarebbe in grado di avviarsi sulla vettura, senza però essere un qualcosa di legato esclusivamente ad un brand o una categoria specifica. Lo stesso discorso varrebbe anche per gli smartphone, infatti le segnalazioni provengono da possessori di dispositivi di brand differenti, siano essi prodotti di Samsung, Xiaomi, o ancora meglio Google Pixel.

Android Auto, il bug sta per essere risolto

Il tutto sembrerebbe essere legato ad un aggiornamento rilasciato nel corso del mese di Luglio, con la totale impossibilità di avviare l’applicazione una volta collegato il device alla vettura (è come se non venisse riconosciuto). La stessa Google ha confermato di aver ricevuto numerose segnalazioni in merito, ma non sembra essere ancora pronta a rilasciare una toppa al problema.

Nel frattempo potete affidarvi ad una soluzione temporanea, per superare la difficoltà dovrete cancellare tutti i dati legati all’app e svuotare la cache, in questo modo, solo su alcuni dispositivi, la stessa riparte come se niente fosse successo e funzionerà alla perfezione. Quanti di voi si trovano in questa situazione?