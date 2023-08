I proprietari di un’Alfa Romeo Giulia devono prestare la massima attenzione quando parcheggiano la propria vettura per strada. I ladri sono diventati talmente esperti da riuscire ad effettuare il furto della stessa in un minuto e mezzo.

Bastano appena 90 secondi per portare via la vettura senza che nessuno se ne accorga. Infatti, non viene effettuato nessun danno alla macchina che potrebbe far scattare l’allarme. La macchina sparisce nel nulla senza che vengano forzate le portiere né rotti i finestrini.

I ladri hanno capito come sfruttare a proprio vantaggio una grave falla nel sistema di sicurezza dell’Alfa Romeo Giulia. Il problema è lo stesso presente su Stelvio, il SUV della casa del Biscione.

Rubare un’Alfa Romeo Giulia potrebbe essere un gioco da ragazzi per i ladri professionisti, bastano 90 secondi e l’auto non c’è più

Sia Giulia che Stelvio condividono la stessa piattaforma per i sistemi ADAS. Questa scelta progettuale fa si che su entrambe le vetture sia presente il radar frontale per la gestione del sistema Forward Collision Warning.

Il radar è posizionato all’interno del paraurti anteriore della vettura e può essere facilmente rimosso. In questo modo, i ladri hanno accesso diretto alla rete CAN della vettura. Questa rete trasmette tutti i segnali alla centralina della vettura e, utilizzando i giusti impulsi, è possibile prenderne il totale controllo.

Tra le tante cose che i ladri possono fare, rientra anche lo sblocco delle portiere e perfino l’accensione dell’Alfa Romeo Giulia. Una volta effettuate queste due operazioni, basta salire a bordo e partire senza lasciare tracce.

Per smontare il radar, avere accesso alla rete CAN e sgommare via con l’auto rubata servono meno di 90 secondi. A meno di non cogliere i ladri in flagrante, i proprietari non hanno molte speranze impedire il furto.