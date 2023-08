Shh, vi sveliamo un piccolo segreto: da alcune indiscrezioni pare che Whatsapp stia lavorando per offrire ai suoi utenti delle nuove funzioni per la formattazione testuale. Non sembra dunque fermarsi il treno in corsa che è diventata quest’app, che ogni settimana propone novità interessanti e creative.

Pare infatti che Meta stia muovendo gli ingranaggi per creare la possibilità di inviare tramite chat delle stringhe di codice. Oltre questo, forse si avranno finalmente disponibili gli elenchi puntati e i blocchi di virgolette. Il fine di queste novità è come sempre quello di rendere unica l’esperienza messaggistica degli utenti, ma questa volta anche più organizzata.

In cosa consiste la condivisione delle stringhe di codice su Whatsapp

La funzione più particolare ed interessante probabilmente sarà il Code Block attraverso il quale si potranno formattare stringhe di codice aventi caratteri con spaziatura fissa. Inoltre, sarà possibile evidenziare alcune parti testuali per renderli maggiormente evidenti e leggibili.

Ci sarà poi una nuova formattazione chiamata “Quote” che permetterà di rispondere facendo riferimento a specifici messaggi. Poi per voi, amanti delle liste e dell’ordine, dovrebbero divenire disponibili anche gli Elenchi Puntati.

Per quanto riguarda le stringhe, è ovvio che questa opzione sarà utile soprattutto a coloro si occupano di programmazione, quindi ad un’utenza più di nicchia. Tuttavia le altre “aggiunte” sono invece per tutti e renderanno i messaggi ancora più dinamici e dettagliati. Ovviamente, essendo indiscrezioni trapelate nel silenzio, non si sa né come, né quando queste funzionalità diverranno disponibili.