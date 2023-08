Vodafone fa letteralmente sognare tutti gli utenti con una campagna promozionale davvero molto interessante, promette l’accesso a tanti giga al giusto prezzo, godendo altresì di un risparmio più unico che raro, ed un bundle che vi lascerà letteralmente a bocca aperta.

Con le nuove promozioni dell’operatore in red, gli utenti si ritrovano oggi a poter approfittare di tanti contenuti, a patto che comunque si sia disposti ad effettuare il cambio operatore telefonico, con annesso acquisto di una nuova SIM ricaricabile. La cosa da ricordare è che comunque è necessario provenire da Iliad o da un MVNO per poter richiedere a tutti gli effetti la promo.

Vodafone, con queste offerte si risparmia al massimo

La promozione di cui vi parliamo rientra, come al solito del resto, nel mondo delle Vodafone Silver, operator attack evergreen che da moltissimi anni ormai convincono gli utenti al cambio operatore. Ha un prezzo di partenza di soli 7,95 euro al mese, con pagamento tramite credito residuo della SIM, e la possibilità comunque di accedere ad un bundle di ottimo livello.

A conti fatti l’utente può godere di ben 150 giga di internet alla velocità del 4G, passando anche per tutto illimitato. Nel periodo corrente Vodafone ha messo in piedi un’ottima campagna promozionale con la quale riesce a regalare l’accesso al 5G, in questo modo il consumatore può navigare alla massima velocità, senza costi aggiuntivi (ma deve essere selezionato direttamente dall’azienda).