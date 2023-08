TIM non cede il passo in questa parte conclusiva della stagione estiva ed ha delle alternative molto vantaggiose alle promozioni messe in campo tanto da Iliad quanto dagli altri provider della telefonia mobile. Le ricaricabili low cost hanno lo scopo di aumentare ancor di più il numero degli abbonati su scala nazionale.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Tra le sue ricaricabile migliori, TIM propone ancora una volta per i suoi abbonati le offerte Wonder. Il gestore italiano ha cambiato i dettagli delle sue offerte Wonder, rendendo difatti queste promozioni ancora più vantaggiose per il grande pubblico.

In una prima variante, la TIM Wonder mette a disposizione di tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il pubblico è pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione della TIM Wonder prevede invece un costo persino più basso pari a 7,99 euro al mese. Gli abbonati in questo caso avranno consumi no limits per le telefonate verso tutti e gli SMS con 70 Giga da utilizzare per la navigazione di rete.

Come in precedenti circostanze, anche in questo caso gli abbonati di TIM dovranno aggiungere al prezzo di rinnovo un costo una tantum il cui valore è di 10 euro per la sottoscrizione della rete e l’attivazione della SIM. La portabilità della propria rete da altro operatore è propedeutica per la sottoscrizione delle tariffe Wonder.