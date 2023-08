Il mese di agosto è tradizionalmente un mese di grandi novità sotto il punto di vista commerciale per TIM. Il provider italiane in queste settimane non soltanto ha proposto ai suoi futuri abbonati una serie di nuove promozioni inerenti il campo della telefonia mobile, ma ha anche previsto per i suoi attuali clienti alcune modifiche relative agli attuali costi delle ricaricabili.

TIM, le nuove rimodulazioni previste per la fine di agosto

Come già accaduto anche in passato, le modifiche sui prezzi riguarderanno in via prioritaria le ricaricabili winback, attivate dal pubblico in seguito alla portabilità di numero da altro provider.

A partire dal 28 agosto, alcuni clienti di TIM si troveranno a pagare 2,99 euro in più rispetto ai costi dei precedenti mesi. La fascia di pubblico interessata già è stata informata a tempo debito dallo stesso provider attraverso alcuni SMS informativi.

In linea con il recente passato, TIM ha garantito una serie di compensazioni per i suoi clienti che hanno subito, senza il loro preciso consenso, queste modifiche contrattuali. Stando a quelle che sono le loro preferente, gli abbonati potranno aggiungere 50 Giga ai consumi già previsti dalla ricaricabile di riferimento oppure potranno aggiungere il 5G a costo zero ai servizi del piano tariffario o infine potranno ottenere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili.

Anche in questa circostanza, inoltre, i clienti che vogliono accettare questa rimodulazione unilaterale dei costi avranno la facoltà di effettuare la disdetta del proprio contratto senza il pagamento di alcuna penale e senza alcun costo aggiuntivo.