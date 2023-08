Stranger Things è diventata una delle serie TV fantasy più apprezzate su Netflix.

Con ben quattro stagioni, Stranger Things è riuscita a raggiungere un successo strabiliante, coinvolgendo numerosissimi fan provenienti da ogni parte del mondo.

La serie ha generato un entusiasmo tale da consentire la realizzazione di altri progetti ad essa dedicati, come il debutto di alcuni giochi per i dispositivi mobile e non, gadget di ogni tipo, per non parlare della fama dei suoi attori. Tra di questi la giovane Millie Bobby Brown, la giovane attrice diciannovenne, conosciuta per la sua interpretazione di Undici, la protagonista della serie.

Un ragazzina nata in laboratorio, sottoposta fin dall’ infanzia a complessi esperimenti di vario tipo, fino alla sua improvvisa fuga dalla struttura.

Stranger Things, addio ai protagonisti della serie

Attualmente è ormai sempre più forte il sentimento di impazienza dei fan in attesa della quinta e, secondo quanto è stato dichiarato, ultima stagione di Stranger Things.

La quarta stagione ha debuttato nel 2022, tuttavia in seguito ad alcune problematiche, determinate anche dagli attuali scioperi degli sceneggiatori, sembra che ci sarà da attendere ancora un po’ prima di poter assistere all’ultimo capitolo della serie. Capitolo che probabilmente non vedremo prima del 2025.

A parlare della fine di Stranger Things è stata la stessa Millie Bobby Brown, la quale ha dichiarato di sentirsi finalmente pronta a lasciarsi il personaggio di 11 alle spalle, personaggio a cui deve la sua fama, per concentrarsi su altri progetti.

Anche David Harbour, l’attore che interpreta lo sceriffo Hopper, si prepara a dare il suo definitivo addio alla serie.

Tuttavia, essendo tra i pochissimi ad essere a conoscenza del finale assoluto di stagione, ha infine dichiarato che, quest’ultimo, sarà assolutamente all’altezza delle aspettative dei suoi fan. Ogni personaggio uscirá di scena nel modo più adatto e di sicuro non mancheranno un bel po’ di lacrime. In attesa, quindi, preparate i fazzoletti, perché ne varrà assolutamente la pena.