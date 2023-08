Desideri cambiare smartphone e vorresti procedere con l’acquisto a rate? Scopri l’offerta WindTre FULL 5G Summer con Easy Pay. Il gestore ne rivolge l’attivazione a tutti i nuovi e già clienti permettendo di ottenere uno smartphone Honor 70 Lite 5G e 200 GB di traffico dati.

L’offerta WindTre non merita attenzione soltanto perché permette di ottenere uno smartphone a rate bensì perché è l’unica offerta che consente di ricevere uno smartphone a costo zero. I nuovi o già clienti WindTre che procedono con l’attivazione, infatti, non dovranno sostenere spese aggiuntive per ottenere il dispositivo.

Offerta WindTre: attivazione, costi e servizi inclusi!

WindTre richiede una spesa mensile di soli 14,99 euro a tutti i clienti che procedono con l’attivazione dell’offerta in questione e consente loro di usufruire mensilmente dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’offerta WindTre FULL 5G Summer include lo smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero ma non si tratta dell’unico dispositivo acquistabile tramite la tariffa. I clienti possono scegliere tra i dispositivi presenti in listino ma in questo caso dovranno consultare attentamente il sito ufficiale del gestore per conoscere le spese previste a momento dell’acquisto e l’importo delle rate mensili da saldare.

Si ricorda che l’offerta è disponibile esclusivamente con servizio Easy Pay incluso. Dunque, tutte le spese previste dovranno essere affrontate tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Inoltre, per effettuare l’attivazione dell’offerta è possibile procedere con il pre ordine online o recarsi direttamente in uno dei punti vendita abilitati così da acquistare la nuova SIM e ritirare il dispositivo scelto.