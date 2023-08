Uno dei motivi che tiene gran parte degli utenti ancora lontani dagli smartphone pieghevoli è senz’altro il costo non del tutto indifferente da dover affrontare per l’acquisto. Qualche mese fa Samsung, azienda a cui va il primo pensiero a proposito dei dispositivi con display flessibili, ha rilasciato uno Galaxy Z Fold 5 disponibile a partire da 1999,00 euro e un Galaxy Z Flip 5 disponibile a partire da 1249,00 euro.

I costi di partenza non sono del tutto indifferenti e rappresentano sicuramente uno dei primi ostacoli durante la scelta di un nuovo dispositivo. Proprio ciò sta spingendo Samsung a ridurre le spese e, al fine di rendere più accessibili i suoi pieghevoli, l’azienda potrebbe addirittura pensare a un Samsung Galaxy Z Fan Edition.

Samsung Galaxy Z FE: il pieghevole economico entrerà in scena il prossimo anno!

A riportare l’informazione per la quale Samsung procederà presto con la realizzazione di uno smartphone pieghevole economico è l’utente Revegnus, con un post su X, secondo il quale il dopo il lancio dei Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, Samsung procederà con la presentazione di un Galaxy Z Fan Edition. Si dovrà, quindi, attendere il prossimo anno per poter assistere al debutto!

Il leaker non fa riferimento al dispositivo e quindi non abbiamo ancora modo di sapere se si tratterà di un dispositivo simile al Galaxy Z Fold o al Galaxy Z Flip. Tenendo comunque conto dei principi dell’azienda, solita realizzare dispositivi Fan Edition in grado di garantire prestazioni di alta qualità a un costo ridotto rispetto ai top di gamma, è molto probabile che il nuovo pieghevole si presenterà come una straordinaria alternativa per tutti gli interessati.