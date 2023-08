Il settore dei tablet è sempre in forte crescita e Samsung ne è uno dei maggiori esponenti. L’azienda sta infatti preparando l’arrivo dei suoi nuovi tablet top di gamma ma non solo. A quanto pare, infatti, l’azienda è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo budget tablet, ovvero il prossimo Samsung Galaxy Tab A9.

Samsung sta per annunciare il nuovo Samsung Galaxy Tab A9, ecco cosa sappiamo

Nei piani del noto produttore tech Samsung c’è un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy Tab A9 e sappiamo che sarà un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato.

Quest’ultimo è già stato ampiamente avvistato in rete, sia in diverse certificazioni, sia in immagini renders sia sul noto portale di benchmark Geekbench. Proprio qui, in particolare, il nuovo tablet di Samsung ha totalizzato 903 punti in single core e 1840 punti in multi core. Dal punto di vista prestazionale, il soc prescelto sarà lo Snapdragon 695 e sarà accoppiato ad una GPU Adreno 619.

A supporto ulteriore delle performance ci saranno poi tagli di memoria comprendenti almeno 4 GB di RAM. Per quanto riguarda il software, a bordo troveremo Android 13 con l’interfaccia utente personalizzata da Samsung, ovvero la One UI in versione 5.1. Sappiamo poi anche altre informazioni. Sappiamo che il nuovo Samsung Galaxy Tab A9 avrà una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica 15W. Tra le altre caratteristiche tecniche, dovremmo trovare il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, il Wi-Fi, la connessione LTE, il Bluetooth ed il GPS.